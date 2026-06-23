Cem Yılmaz'ın yeni Netflix dizisinden ilk görüntü

Netflix, Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan G.O.R.A. evrenini yeniden izleyiciyle buluşturacak GORA 4 GORA dizisinin çekimlerinin başladığını açıkladı.

Platform tarafından yapılan duyuruda, dizinin senaryo ve yönetmen koltuğunda yine Cem Yılmaz’ın oturduğu belirtildi. Açıklamayla birlikte setten ilk görüntü de kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE İLK KARE!

Yeni yapımda Arif karakteri, bu kez oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon’un algoritmalarla yönettiği baskıcı düzeni sona erdirmek için macera dolu bir yolculuğa çıkacak. Dizide yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve farklı karakterlerin iç içe geçtiği bir hikâye anlatılacak.

Güçlü oyuncu kadrosu GORA 4 GORA'nın oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Necip Memili, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz yer alıyor.

YAPIMCILIK CMYLMZ FİKİR SANAT’TA

Komedi ve bilim kurgu türlerini bir araya getiren dizinin yapımcılığını Öner F. Işık üstleniyor. Yapım, CMYLMZ Fikir Sanat tarafından hayata geçiriliyor.

Netflix, dizinin yayın tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

216'YI CANLANDIRAN OZAN GÜVEN OLMAYACAK

GORA serisinin daha önceki filmlerinde 216 karakteriyle adından söz ettiren Ozan Güven de aylar önce "GORA 4 GORA"da rol almayacağını, Cem Yılmaz ile başka projelerde bir araya geleceğini açıklamıştı.

Güven, "216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır" demişti.

(AA-Haber Merkezi)