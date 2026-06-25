İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın, 17 Haziran'da Maltepe'deki evinin önünden kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir detaya daha ulaşıldı.

Kaçırıldıktan 2 gün sonra Tuzla'da bir inşaatta bulunan Karaal'ın aracında yapılan arama yeni soru işaretleri yarattı.

ERHAN KARAAL'IN ARACINDA BULUNDU

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Gasp Büro ekipleri, olay günü Karaal'a "Seni Vatan Şube'ye götüreceğiz" diyerek kaçıran ve görüntülere yansıyan iki şüphelinin de aralarında yer aldığı 5 kilit ismin Kocaeli'nin Çağırkan köyündeki bir villada gizlendiğini saptadı.

Sık sık adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen film gibi operasyonla kilit isimler Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum Baran yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişinin tutuklandığı 8 kişinin hala gözaltında olduğu olayla ilgili yapılan incelemelerde, şüphelilerin kaçırma eylemini gerçekleştirmek üzere özel olarak Diyarbakır'dan geldikleri ve yakalananlardan 3'ünün çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Karaal'ın aracında yaptığı incelemeler sonucunda bir adet GPS cihazı tespit edildi.

CİHAZI KİMİN TAKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilerin farklı illerle olan bağlantıları, Karaal'ın 500 kilo altın sakladığı yönündeki iddiaları ve kaçırılma olayındaki organizasyonları dikkat çekerken Karaal'ın aracında bulunan GPS cihazı şüpheleri daha da artırdı.

Cihazı araca kimlerin, ne zaman yerleştirdiği henüz belirlenemezken soruşturma bu yönde derinleştirildi.

İFADESİNDE İŞKENCEYİ ANLATTI

Resmi ifadesi ortaya çıkan Erhan Karaal, alıkonulduğu süre boyunca sopalarla ve demirlerle dövüldüğünü, tırnaklarının çekildiğini belirterek uğradığı dehşeti anlattı. Kendisini kaçıran kişilerin fidyeyle birlikte siyasi iddialar öne sürdüğünü belirten Karaal ifadesinde şunları söyledi:

"Bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bende öyle bir para olmadığını söylediğimde bana işkence ederek, 'o parayı vereceksin' dediler."

Şüphelilerin işkenceye devam ederek "Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin" dediklerini aktaran Karaal, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı vermeyi teklif ettiğini ancak saldırganların "Biz sana 2 milyon veririz" diyerek kendisini darbetmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

"BENİ LAĞIM GİBİ BİR YERE GÖTÜRDÜLER"

İfadesinde tutulduğu yerleri ve kaçırılış sürecini detaylandıran Karaal, şu bilgileri verdi:

"Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim."

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü İBB ÇALIŞANI ÇIKTI

Emniyette teşhis yapması için kendisine 8 fotoğraf gösterilen Erhan Karaal, bu kişilerden 3’ünün İBB çalışanı olduğunu teşhis etti ancak bu çalışanların kaçırma organizasyonuyla doğrudan bir bağının olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Karaal, fotoğraflardan 1 ve 2 numaralı kişilerin kendisini polis olarak tanıtıp zorla araca bindiren şahıslar olduğunu, 3, 4 ve 5 numaralı fotoğraftakileri ise alıkonulduğu süre boyunca kaçırma organizasyonunun içerisinde gördüğünü beyan etti. Karaal'ın kendisini zorla araca bindiren kişiler olarak teşhis ettiği 1 ve 2 numaralı zanlıların da gece yarısı Kocaeli'deki villaya düzenlenen operasyonda yakalanan kilit isimler arasında olduğu açıklandı.