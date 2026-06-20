Erhan Karaal'ın kaçırılmasında kan donduran detay: Tetikçiye 'Fidyeyi vermezlerse kafasına sık' talimatı

Maltepe’de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Rehin tutulan Karaal’ın başında silahla bekleyen tetikçiye, "Fidyeyi vermezlerse kafasına sık, cesedini 45 gün sonra ancak bulurlar" talimatı verildiği belirlendi.

Maltepe’de geçtiğimiz çarşamba akşamı evinin önünden silah zoruyla kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kurtarılmasının ardından soruşturmada dehşet verici gerçekler gün yüzüne çıktı.

Dün gece düzenlenen operasyonla 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, olayın ardından kaçırma eylemini gerçekleştiren zanlıları araçlarına alarak önce Fatih’e, ardından farklı gizli adreslere taşıyan korsan taksiciler olduğu belirlendi. Son operasyonla birlikte emniyette sorguya alınan şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

"CESEDİ 45 GÜN SONRA ZOR BULURLAR"

Soruşturmanın en kan donduran ayrıntısı ise Erhan Karaal’ın rehin tutulduğu adreste başında silahla beklerken suçüstü yakalanan tetikçinin ifadesi ve ulaşılan talimatlar oldu.

Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkası bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.’nın, organize suç örgütü tarafından doğrudan "tetikçi" olarak görevlendirildiği saptandı. Zanlıların, infaz planını şu sözlerle Yusuf A.'ya dikte ettiği belirlendi:

"Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar."

Gasp Büro Amirliğinde sorguları devam eden şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.