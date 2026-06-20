Evinin önünden kaçırılmıştı! Erhan Karaal soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı son operasyonlarla birlikte 10’a yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünden kaçırılmasının ardından Tuzla’daki bir inşaat alanında bulundu. Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla kurtarılan Karaal’ın ağır şekilde darbedildiği öğrenilirken, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı artıyor. Daha önce 8 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, dün akşam iki kişinin daha yakalanmasıyla sayı 10’a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler arasında Karaal’ın daha önce işten çıkardığı bir eski çalışan ile belediyeyle geçmişte iş yaptığı öğrenilen iki müteahhidin bulunduğu belirtildi.

Soruşturmada, Yerebatan Sarnıcı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhidin, Karaal’a yeni ihaleler verilmesi yönünde baskı yaptığı iddia edildi. Şüphelilerin, Karaal’ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayarak “Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz” sözleriyle tehdit etti.

Maltepe’de kaçırılan ve polis operasyonuyla Tuzla’daki boş bir depoda kurtarılan Karaal’ın elleri ve ayakları bağlı halde bulunduğu, kurtarıldıktan sonra “Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum” dediği öğrenildi.