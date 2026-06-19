Kaçırılan Erhan Karaal yoğun bakımda: Eşi kendisine gelen tehdit telefonlarını anlattı

Maltepe’de 17 Haziran’da kaçırıldıktan sonra Tuzla’da bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın sağlık durumuna ilişkin eşi Ayşe Toprak Karaal açıklamalarda bulundu. Karaal, eşinin ağır darp nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Eşinin önce Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten Ayşe Toprak Karaal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini ifade etti. Karaal, “Erhan çok ağır bir darp almış. Doktorlarımız ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesine karar verildi. Şu anda yoğun bakımda” dedi.

“YANLIŞ HEDEF OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Olayın arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaal, yaşananların bir karışıklıktan kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü belirterek, “Bu işte mutlaka bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Eşim kimseye zarar vermeyen bir insan. Bu nedenle hedef alınmasının bir anlamı olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA KAYITLI NUMARAYLA ARANDI

Kaçırılma sürecinde kendisinin de telefonla arandığını söyleyen Karaal, arayan kişilerin eşiyle görüştüreceklerini söylediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı. Aramanın yurt dışı numarasından yapıldığını belirten Karaal, olay boyunca büyük bir belirsizlik yaşadıklarını dile getirdi.

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇ ATLATTIK'

Telefonla arayanların kendisine 'Polis merkezinde olmamalısın' dediğini de aktaran Karaal, "Eşimin bulunacağına inanıyordum beklemeye başladım. Çok zor bir süreç atlattık. 3 gündür uyumadan polis merkezinde bekliyordum. Tuzla Orhanlı'da izbe bir yerde bulundu eşim. Ramak kala bulundu. Emniyetimiz polislerimiz savcılarımız milletvekillerimiz hepsi bize bu süreçte çok yardımcı oldular. Hepsi defalarca aradı siz değerli basın çalışanları da sesimizi duyurdunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum " diye konuştu. (DHA)