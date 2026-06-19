Erhan Karaal'ın kaçırılma nedeni ortaya çıktı! Öldürülmekten son anda kurtarılmış

İBB Kültür A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın evinin önünden kaçırıldığı ve daha sonra İstanbul Tuzla’daki bir inşaat alanında bulunduğu olaya ilişkin soruşturma devam ederken kaçırılma nedeni belli oldu.

ERHAN KARAAL'IN KAÇIRILMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Erhan Karaal'ın kaçırılmanın nedeninin “para” olduğu ortaya çıktı. Karaal ifadesinde "Para istediler, saatlerce darp ettiler, kafama sıkacaklarken polis son anda kurtardı" dedi.

Kurtarıldıktan sonra polis ekiplerine verdiği ilk ifadede “Beni zorla kaçırdılar” demişti.

Evinin önünde yolu bir şüpheli tarafından kesilen Karaal’ın, 3 kişi tarafından zorla araca bindirildiği güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Karaal’ın eşi Ayşe Toprak Karaal ise telefon sinyalinin son olarak Kartal’da tespit edildiğini, sinyalin boş bir araziyi gösterdiğini ancak telefonun henüz bulunamadığını ifade etti.

Polis aramaları sürdürürken Karaal Tuzla'da yanında silahlı bir kişi ile elleri ve kolları bağlanmış halde bulundu. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri belirlendi.

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda olaya karıştığı değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve şüphelilerin bağlantılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.