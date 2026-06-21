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Halk TV Türkiye Son dakika | Erhan Karaal soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika | Erhan Karaal soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika haberi... Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

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Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Son dakika | Erhan Karaal soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Resim : 1

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GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. (DHA)

Son dakika | Erhan Karaal soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Son dakika | Erhan Karaal soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Resim : 4

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. (DHA-AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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