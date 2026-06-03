Kilosu 80 liradan toplanıyor, yağı 12 bin eurodan satılıyor!

Isparta'da gül hasat sezonu başladı. Bol yağışlı geçen mevsim sayesinde rekolte beklentisi geçen yıla kıyasla daha yüksek. Gülbirlik bu sezon 12-13 bin ton gül çiçeği almayı hedefliyor.

Sabah saatlerinde başlayan hasatta toplanan gül çiçekleri gül yağı ve kozmetik ürünlerinin hammaddesi olacak. Hava koşullarına bağlı olarak haziran sonuna kadar sürmesi beklenen sezonda gül bahçeleri yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin de ilgi odağı haline geldi.

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, bu yıl yağışların bol geçmesi nedeniyle verimin geçen sezona göre daha iyi olacağını öngördüklerini belirtti. Işıdan, "Tahminen 12-13 bin ton arasında bir gül çiçeği alımı bekliyoruz. Bu gül çiçeklerini 40 ayrı noktada oluşturduğumuz alım merkezlerinde topluyoruz. Daha sonra Güneykent, Kılıç ve İslamköy'de bulunan fabrikalarımızda işliyoruz. Bin 500 kilogram konkret, 300-350 kilogram dolayında gül yağı ve yanı sıra gül suyu üretimi bekliyoruz." dedi.

GÜL YAĞINDA FİYAT 12 BİN EURO

Kozmetik sektörünün en değerli hammaddelerinden gül yağının kilogram fiyatının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 12 bin euro düzeyinde seyretmesi bekleniyor. Işıdan, üreticiler için de iyi bir haberi olduğunu belirterek sezon başında gülün taban fiyatının kilogramı 80 lira olarak açıklandığını ve ödemelerin önümüzdeki haftalarda yapılacağını aktardı.

Gülbirlik, gül yağı ve gül suyunun yanı sıra bünyesindeki kozmetik imalathanesinde 'Rosense' markasıyla da ürün geliştiriyor. Işıdan, bu sayede ham maddenin bir bölümünü doğrudan nihai ürüne dönüştürebildiklerini vurgulayarak verimli bir sezon temennisinde bulundu.

(DHA)