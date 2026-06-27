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Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi

Süper Lig'e çıkan Çorum FK yeni sezon formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. Yeni tasarım Çorumlu taraftarları mest etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 1
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Arca Çorum FK, Süper Lig'e ilk kez çıktığı sezonda Hitit medeniyetinden ilham alarak tasarladığı yeni sezon formalarını tanıttı.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 2
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Yeni formalar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 3
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"Biz Anadoluyuz" vurgusuyla sahneye çıkan dört farklı tasarım Çorumlu taraftarların ilgisini çekti.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 4
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TARİHTEN GÜÇ ALAN FORMALAR
Süper Lig'in yeni temsilcisi Arca Çorum FK, 2026-27 sezonu formalarını "Biz Anadoluyuz" sloganıyla kamuoyuna tanıttı. Kulübün resmi açıklamasında yeni tasarımların yalnızca birer renk olmadığı, toprağın, mücadelenin ve tutkunun simgesi olduğu vurgulandı:

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 5
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Gücünü tarihinden, ilhamını Anadolu'dan alan yeni sezon formalarımızla yeni sezonda sahadayız.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 6
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DÖRT TASARIM, DÖRT ANLAM
Yeni sezonda sahaya çıkacak dört farklı forma modelinin, her birinin ayrı bir kültürel mirasın taşıyıcısı olarak tasarlandığı açıklandı.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 7
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HİTİT GÜNEŞİ:
Binlerce yıl önce Anadolu topraklarında doğan efsanevi sembolü omuzlara taşıyan bu çubuklu model, geçmişten aldığı güçle Çorum'un mücadele ruhunu simgeliyor.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 8
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ANADOLU KIRMIZISI:
Yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşayan insanların cesaretinden ilham alan tasarım, toprağın ve tükenmeyen bir mücadele arzusunun rengini yansıtıyor.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 9
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KALE BEYAZI:
Tarihi Çorum Kalesi'nden esinlenerek hayata geçirilen bu model, bir şehrin hafızasını, direncini ve zamana meydan okuyan köklü mirasını temsil ediyor.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 10
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GÜN IŞIĞI:
Anadolu'nun ilk ışıklarından ilham alan özel tasarım, modern çizgileriyle yarını ve geleceği simgeliyor.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 11
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Çorum FK taraftarları kısa sürede resmi internet sitesinden binlerce ön sipariş oluşturdu.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 12
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Süper Lig'in yeni ekibinin taraftarları yeni sezonu şimdiden heyecanla bekliyor.

Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi - Fotoğraf: 13
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Yeni sezon formalarının fiyatları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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