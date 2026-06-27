Süper Lig'e çıkar çıkmaz formasını değiştirdi
Süper Lig'e çıkan Çorum FK yeni sezon formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. Yeni tasarım Çorumlu taraftarları mest etti.
Arca Çorum FK, Süper Lig'e ilk kez çıktığı sezonda Hitit medeniyetinden ilham alarak tasarladığı yeni sezon formalarını tanıttı.
Yeni formalar kısa sürede büyük ilgi gördü.
"Biz Anadoluyuz" vurgusuyla sahneye çıkan dört farklı tasarım Çorumlu taraftarların ilgisini çekti.
TARİHTEN GÜÇ ALAN FORMALAR
Süper Lig'in yeni temsilcisi Arca Çorum FK, 2026-27 sezonu formalarını "Biz Anadoluyuz" sloganıyla kamuoyuna tanıttı. Kulübün resmi açıklamasında yeni tasarımların yalnızca birer renk olmadığı, toprağın, mücadelenin ve tutkunun simgesi olduğu vurgulandı:
Gücünü tarihinden, ilhamını Anadolu'dan alan yeni sezon formalarımızla yeni sezonda sahadayız.
DÖRT TASARIM, DÖRT ANLAM
Yeni sezonda sahaya çıkacak dört farklı forma modelinin, her birinin ayrı bir kültürel mirasın taşıyıcısı olarak tasarlandığı açıklandı.
HİTİT GÜNEŞİ:
Binlerce yıl önce Anadolu topraklarında doğan efsanevi sembolü omuzlara taşıyan bu çubuklu model, geçmişten aldığı güçle Çorum'un mücadele ruhunu simgeliyor.
ANADOLU KIRMIZISI:
Yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşayan insanların cesaretinden ilham alan tasarım, toprağın ve tükenmeyen bir mücadele arzusunun rengini yansıtıyor.
KALE BEYAZI:
Tarihi Çorum Kalesi'nden esinlenerek hayata geçirilen bu model, bir şehrin hafızasını, direncini ve zamana meydan okuyan köklü mirasını temsil ediyor.
GÜN IŞIĞI:
Anadolu'nun ilk ışıklarından ilham alan özel tasarım, modern çizgileriyle yarını ve geleceği simgeliyor.
Çorum FK taraftarları kısa sürede resmi internet sitesinden binlerce ön sipariş oluşturdu.
Süper Lig'in yeni ekibinin taraftarları yeni sezonu şimdiden heyecanla bekliyor.
Yeni sezon formalarının fiyatları önümüzdeki günlerde açıklanacak.