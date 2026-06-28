Tamar Tanrıyar gözaltına kararına neden olan yayınını yurt dışından yapmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık tarafından, Tanrıyar hakkında 2 farklı suçlamayla yasal işlem başlatıldığı duyuruldu. Ancak Tanrıyar gözaltına alınmadı.

GEÇEN HAFTA YURT DIŞINA GİTMİŞ

"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen Tanrıyar'ın geçen hafta yurtdışına gittiği ve bu yüzden gözaltı işleminin uygulanamadığı öğrenildi.

O YAYINI DA YURT DIŞINDA ÇEKMİŞ

Tanrıyar hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan video da yurt dışında çekildi. Söz konusu videoda Tanrıyar, Erdoğan'ın ailesine yönelik "kripto" diyerek 'FETÖ' iması yapması üzerine şu ifadeleri kullandığı görülmüştü:

"Sen ne anlatıyorsun kadın? Merak edersen 15 Temmuz gecesinin görüntülerini izle. Reis evin kapısından çıkarken yanında Serhat Albayrak’ı da, Berat Albayrak’ı da görürsün. Turkuvaz’ın gazete dağıtımını kendi dünya görüşüne göre mi düzenleyecek?"

AKP'Lİ GAZETECİ FUAT UĞUR TANRIYAR İÇİN 'CESARET ANA' DİYORDU....

Tanrıyar hakkında verilen gözaltı kararının ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen Fuat Uğur'un Tanrıyar'a 'Cesaret Ana' benzetmesi yapması gündeme geldi. Tanrıyar'ın bir dönem peş peşe yaptığı Özgür Özel çıkışlarının ardından Özel Tanrıyar'ı sert sözler ile hedef almış, Özel'in bu sözlerinden sonra AKP'li Fuat Uğur'da Tanrıyar için 'Cesaret ana' benzetmesini kullanmıştı.