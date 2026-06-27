Tamar Tanrıyar şimdi de Erdoğan'ın yakın çevresini hedef aldı! Ortalık karıştı

Yurtdışından yayın yapan Tamar Tanrıyar’ın, Sözcü Grubu’nun yeni gazetesinin Turkuaz Matbaacılık tarafından dağıtılmasını hedef almasının ardından AKP’li Mücahit Birinci’den yanıt geldi. Birinci, Tanrıyar'ın Albayrak ailesine yönelik kripto diyerek 'FETÖ' iması yapması üzerine "Sen ne anlatıyorsun kadın? Merak edersen 15 Temmuz gecesinin görüntülerini izle. Reis evin kapısından çıkarken yanında Serhat Albayrak’ı da, Berat Albayrak’ı da görürsün. Turkuvaz’ın gazete dağıtımını kendi dünya görüşüne göre mi düzenleyecek?" dedi.

SÜRE VERDİ

Tanrıyar, çektiği videoda üstelik 'süre' de verdi. Tanrıyar, "Onları şimdilik uyarıyorum, acele kopun bunlardan. Ve bu teşkilattan bu ay sonuna kadar çıkın. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Yani 4 gününüz var çocuklar. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız." dedi.

Birinci, Tanrıyar'ın söz iddiaları üzerine çok sert bir paylaşım yaptı.

Albayrak ailesinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi.

Birinci, Tanrıyar'ın Turkuaz'ın yayınları durdurması için süre vermesine de, "Kesmezlerse ne yapacaksın?" diyerek rest çekti.

BİRİNCİ 'O KİŞİLERİ' UYARDI

Birinci, paylaşımının sonunda da Tanrıyar ile iletişime geçen kişileri de, "Buradan buna bel bağlayanlara da bir uyarıda bulunayım: Bu tiplerle iş tutanlar, yarın mahkeme salonlarında bu kişilerle yaptıkları WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları ve arama kayıtlarıyla karşı karşıya kalabilir. Benden söylemesi." sözleri ile uyardı.

Birinci'nin paylaşmı şöyle:

"Susayım dedim ama huyum kurusun, duramam. Fıtratıma aykırı.

Sen ne anlatıyorsun kadın?

Ne konuşuyorsun?

Seni kim konuşturuyor?

Ulan, sen kuş uçururken o ismini ağzına aldığın grup, aile; ben söylemekten çekinmem, Albayrak Ailesi, ülkenin en zor dönemeçlerinde Reis’in yanında durdu.

Merak edersen 15 Temmuz gecesinin görüntülerini izle. Reis evin kapısından çıkarken yanında Serhat Albayrak’ı da, Berat Albayrak’ı da görürsün.

Bir de hadsizce süre veriyor. Dört günmüş…

Ne yapacak?

Turkuvaz’ın gazete dağıtımını kendi dünya görüşüne göre mi düzenleyecek?

Burası muz cumhuriyeti mi?

Kesmezlerse ne yapacaksın?

Kimi tehdit ediyorsun?

TGRT konusuna gelince…

Yayına çıktığım için “tarafgir” derler diye girmek istemedim.

Ama sen çizgiyi aştın.

Buradan buna bel bağlayanlara da bir uyarıda bulunayım:

Bu tiplerle iş tutanlar, yarın mahkeme salonlarında bu kişilerle yaptıkları WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları ve arama kayıtlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Benden söylemesi."

TAMAR TANRIYAR CEM KÜÇÜK'Ü DE HEDEF ALMIŞTI

Yurt dışından yayın yapan Tamar Tanrıyar, daha önce de iktidar medyasına yönelik çıkışlarıyla gündeme gelmişti.

Cem Küçük kendisini hedef alan Tanrıyar'a sert yanıt vermişti. Küçük, Tanrıyar’a “Rezil rüsva olursun” sözleriyle karşılık verdi.