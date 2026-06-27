Formula 1 Avusturya'da pole pozisyonu George Russell'ın oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

GEORGE RUSSELL POLE'DE

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.06.113'lük derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell, F1 kariyerinde 11. pole pozisyonunu elde etti. Russell bir önceki yarış olan İspanya'da da pole pozisyonundaydı.

FERRARİ PİLOTLARI HEMEN ARKASINDA

Büyük Britanyalı sürücünün 0.236 saniye arkasında yer alan Monakolu pilot Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.295 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.

YARIŞ TSİ 16.00'DA

Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.