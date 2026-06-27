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Son dakika |Van'da deprem

Son dakika haberi.. Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Son dakika |Van'da deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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