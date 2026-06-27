Son dakika |Van'da deprem
Son dakika haberi.. Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi