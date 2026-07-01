Yazın vazgeçilmez lezzetinde ilk hasat başladı: Kasım ayına kadar sürecek

İzmir'in Torbalı ilçesinde karpuz tarlalarında hasat başladı. Kasım ayına kadar sürmesi beklenen hasatta bu yıl aşırı yağışlar rekolteyi 8 tondan 5,5 tona düşürdü. Üreticiler maliyet baskısına rağmen sezonu umutla karşılıyor.

Torbalı'daki tarlalarda birkaç ay önce dikilen karpuz fideleri meyve verdi ve hasat yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Toplanan karpuzlar Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde sofralara ulaşıyor.

YAĞMUR ETKİLEDİ AMA HASAT BAŞLADI

Karpuz üreticisi Mithat Kalender, karpuz üretiminin hava koşullarına son derece bağlı ve zahmetli bir iş olduğunu vurguladı.

Kalender, "Ekim işlemlerimizi bitirmiştik. Bu yıl yağmur biraz etkiledi ama yine de hasat zamanı başladı. Hava şartlarının iyi gitmesi durumunda ekim ayının ortalarına kadar toplama işlemimiz devam edecek" dedi.

DON VE DOLU TEHDİDİ

Karpuzun sıcak havada ortalama 90 günde yetiştiğini belirten Kalender, don ve dolu gibi hava olaylarının bu süreyi uzattığını anlattı.

Kalender, "Bu sene Selçuk'ta dolu yağdığı için tarlaları adeta taradı ve ürün yok. Bizim topraklarımızda şükür böyle bir şey yaşanmadı. Genellikle Torbalı'da 8 tona kadar rekolte alabiliyoruz. Hava soğuk olursa veya don meydana gelirse bu sayı düşüyor" diye konuştu.

REKOLTE 5,5 TONDA KALDI

Üreticilerden Murat Aycan da hasadın iyi gittiğini ancak aşırı yağışların rekolteye olumsuz yansıdığını söyledi.

Aycan, "Biraz maliyet sıkıntılarımız var ama bereket de var. Rekolte normalde 8 tonu bulması gerekirken yaklaşık 5,5 tonda kaldı. Ekstrem hava olayları yaşanmazsa karpuzu tarladan kaldırıp sofralara göndereceğiz. Torbalı'da hasada başladık, ardından Ödemiş'e doğru gideceğiz. Kasım'ın 10'una kadar coğrafyamızda karpuz hasadı devam edecektir" dedi.

İYİ KARPUZU NASIL SEÇERSİNİZ?

Tezgahta iyi karpuzu seçmenin ipuçlarını da paylaşan Aycan, "Karpuzun deseni ve damarları açık renk olacak. Açık yeşil olması lazım. Ülkemizdeki karpuzcuların yüzde 80'i iyi karpuz satıyor çünkü hepsi ürünleri seçerek alıyorlar. Olmamışları ve ufakları almıyorlar" diye konuştu.

(DHA)