Türkiye IMEI maliyetinde Pakistan'a bile rahmet okuttu

Türkiye, 2026 itibarıyla 54.258 liraya ulaşan IMEI kayıt harcıyla üst segment telefonlarda kayıt bedelinin cihaz değerini yüzde 130,7 aştığı dünyadaki tek ülke konumunda bulunuyor. Yurtdışından getirilen cep telefonlarının yurtiçinde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanmıyor. Türkiye ise bu sistemi daha çok sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi düşük ülkelerle birlikte uyguluyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla IMEI kayıt harcı 54 bin 258 TL'ye yükseldi.

DÜNYA UCUZA KAYDEDİYOR TÜRKİYE'DE İTHALAT BARİYERİ

IMEI tescili yalnızca Türkiye'de zorunlu değil. Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Endonezya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de benzer denetim mekanizmalarını uyguluyor. Ancak bu ülkeler, sabit maktu harç yerine cihazın piyasa değerine göre oransal vergilendirme ve gümrük matrahını tetikleyen karma mekanizmaları tercih ediyor. Cumhuriyet'ten Çağrı Kubilay Avcı'nın haberine göre Özbekistan, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler kayıt sistemlerini düşük maliyetli idari araçlar olarak kullanırken, Türkiye uyguladığı maktu harç politikasıyla bu ülkeleri geride bıraktı.

Yaklaşık 1.200 dolar (2026 yılı kurlarıyla ortalama 56.000 lira) değerindeki üst segment bir akıllı telefonun yerel şebekelere açtırılması için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı Türkiye'de 54.258 liraya ulaşarak cihazın kendi değerini yüzde 100,4 oranında aşıyor. Yurttaş, telefon için ödediği tutardan daha fazlasını yalnızca kayıt harcı olarak devlete yatırıyor.

Diğer ülkelerdeki uygulamalar ise şu şekilde ilerliyor:

- Azerbaycan, yolcu beraberinde getirilen 800 dolar üzerindeki cihazlar için muafiyet sınırını aşan kısım üzerinden yüzde 36 gümrük vergisi tahsil ediyor; bu vergi ödenmeden IMEI tescili yapmıyor. Ayrıca cihazın değerine göre 20 ile 100 Manat (yaklaşık 570 - 2.743 TL) arasında değişen bir kayıt harcı alıyor.

- Özbekistan, havayolu muafiyet sınırı olan 1.000 doları aşan veya beyan edilmeyen cihazların UZIMEI kaydının onaylanması için cihaz değeri üzerinden yüzde 30 gümrük vergisi uyguluyor; 320,88 TL (82.400 UZS) tutarındaki ücret ise yalnızca idari veri tabanı kayıt bedelini oluşturuyor.

- Pakistan'da bir iPhone 16 Pro Max'in pasaportla kayıt ücreti gümrük ve tescil maliyetleriyle birlikte yaklaşık 24.818 TL seviyesine karşılık geliyor.

- Endonezya, havalimanı gümrük noktasında beyanda bulunan ve yerel vergi numarasına (NPWP) sahip kişilere 500 dolar muafiyet sınırını aşan kısım üzerinden yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 12 KDV uyguluyor.

- Kuzey Kubrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 496,46 TL tutarındaki teknik uygunluk ön kayıt ücretinin yanı sıra, cihazların şebekeye kalıcı olarak açılabilmesi için gümrük birimlerinin belirlediği ithalat KDV'si ya da mevzuata göre maktu vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartı bulunuyor.

Ülke Muafiyet Sınırı Gümrük Vergisi Uygulaması Kayıt Harcı / Tescil Maliyeti Azerbaycan 800 Dolar Sınırı aşan kısım üzerinden %36 gümrük vergisi. 570 - 2.743 TL

(Cihaz değerine göre 20-100 Manat) Özbekistan 1.000 Dolar

(Havayolu ile) Sınırı aşan/beyan edilmeyen cihaz değeri üzerinden %30 gümrük vergisi. 320,88 TL

(İdari veri tabanı bedeli - 82.400 UZS) Pakistan - Modele göre değişen gümrük ve tescil maliyeti. ~24.818 TL

(Örnek: iPhone 16 Pro Max için toplam) Endonezya 500 Dolar

(Yerel vergi numarası ile) Sınırı aşan kısım üzerinden %10 gümrük vergisi + %12 KDV. Vergilendirmeye dahil. KKTC - Gümrük birimlerince belirlenen ithalat KDV'si veya maktu vergi. 496,46 TL + Vergiler

(Sadece teknik uygunluk ön kayıt ücreti)

Söz konusu ülkeler kayıt sistemlerini kaçakçılığı önlemeye yönelik birer idari ve gümrük denetim aracı olarak işletip gümrük muafiyet sınırları üzerinden vergilendirme yaparken, Türkiye'de uygulanan maktu sistem açık bir ithalat bariyeri işlevi görüyor.

14 YILLIK TABLO: HARÇ MİKTARI 542 KAT ARTTI

2012 yılında 100 TL olan harç, 14 yılda 542 kat artış gösterdi. 2012'den bu yana uygulanan IMEI kayıt harcı tarifesi şu şekilde değişti:

Yıl Kayıt Harcı (TL) 2012 100 TL 2015 131,50 TL 2016 138,80 TL 2017 149,20 TL 2018 170,70 TL 2019 1.500 TL 2020 1.838,70 TL 2021 2.006,20 TL 2022 2.732 TL 2023 (Ocak) 2.732 TL 2023 (Temmuz) 20.000 TL 2024 31.692 TL 2025 45.614,20 TL 2026 54.258 TL

2026 için başlangıçta yüzde 25,49'luk Yeniden Değerleme Oranı (YDO) uygulanması öngörüldü ve harcın 57.241,20 liraya çıkacağı hesaplandı. Ancak yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı artış oranını yüzde 18,95'e çekti ve harcı 54.258 lira olarak belirledi.

IMEI KAYIT SİSTEMİ 2005'TE NASIL BAŞLADI?

Cep telefonu IMEI tescil zorunluluğu ilk kez 2005 yılında yasal düzenlemeyle hayata geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2 Temmuz 2005'te kabul ettiği 5392 sayılı Kanun, cihaz kimlik bilgilerini tutan veri tabanının işletilmesi görevini bugünkü adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) verdi.

Devletin vergi politikaları ve sektör temsilcilerinin kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istişari süreçler, kanunun olgunlaşmasına doğrudan etki etti. 2000'li yıllarda yurtdışından kaçak cihaz girişlerinin artması nedeniyle resmi distribütörler önemli pazar kayıpları yaşadı. Kamu otoriteleri ve sektör temsilcilerinin yürüttüğü bu ortak çalışmalar, IMEI kayıt sisteminin yasal altyapısını oluşturdu.

2019'DA KURALLAR DEĞİŞTİ, ÇEMBER DARALDI

İlk yıllarda daha esnek şartlarda çalışan Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı Sistemi (MCKS), 30 Mayıs 2019'da yürürlüğe giren düzenlemeyle daha sıkı kurallara bağlandı.

Yeni uygulama, yurtdışından getirilen telefonların üç takvim yılında bir olmak üzere yalnızca pasaport sahibinin kendi adına kayıtlı telefon hattıyla kullanılmasını zorunlu kıldı. Bu düzenleme, ticari amaçlı bireysel IMEI tescillerini tamamen sona erdirdi.