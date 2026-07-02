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Son Dakika | Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı

Komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından İstanbul’a döner dönmez havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

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Son Dakika | Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
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Ünlü komedyen Deniz Göktaş, tatil için gittiği yurt dışı gezisinden İstanbul’a döndü. Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Deniz Göktaş'ın havaalanında gözaltına alındığı anlardan bir görüntü paylaşıldı.

Son Dakika | Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı - Resim : 1

"Ölü Deniz" adlı son gösterisiyle gündem olan ünlü komedyen, iktidar yanlısı kesimler tarafından hedef gösterilmişti.

Politik mizahıyla dikkat çeken Göktaş, son gösterisinde Türkiye’nin güncel siyasi ve sosyal gündemine dair birçok konuyu mizahi bir dille ele aldı.

Erdoğan’dan İmamoğlu’na, Saraçhane eylemlerinden siyasi tartışmalara kadar pek çok başlıkta yaptığı esprilerle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

Son Dakika | Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı - Resim : 2

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BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sanal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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