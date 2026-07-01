Meclis'te Deniz Göktaş gerginliği: AKP-CHP arasında tansiyon yükseldi

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, "Ölü Deniz" isimli gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü komedyen hakkında soruşturma başlatılması, TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu.

AKP Grubu dini değerlere hakaret edildiğini savunurken CHP Grubu ise iktidarın dini değerleri istismar ederek toplumu kutuplaştırdığını ileri sürdü.

AKP Kütahya Milletvekili Mehmet Demir konuşmasında, CHP Lideri Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısında komedyen Deniz Göktaş'a ilişkin söylediği sözleri eleştirdi.

MECLİS'TE 'DENİZ GÖKTAŞ' GERGİNLİĞİ

Demir, Özgür Özel'in "aziz milletin mukaddes değerlerini ve Kur'an-ı Kerim'i alaya alan bir sözde stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu" öne sürerek şöyle konuştu:

"Mizah, sanat ya da ifade özgürlüğü hiçbir kimseye milyarlarca insanın inancına, kutsallarına hakaret etme hakkı tanımaz. Dini değerlerimize yönelik bu fütursuz, saygısızlığı espri kılıfı altında normalleştirmeye çalışmak toplumsal barışa ve inanç hürriyetine karşı yapılmış büyük bir gaflettir. İnancımıza dil uzatanları sahiplenmek sanata saygı değil, bu milletin ruh köküne saldırıdır."

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Demir'in, Özgür Özel'den "CHP Manisa Milletvekili" diye söz etmesine tepki gösterdi.

Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı ve seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'dir. Recep Tayyip Erdoğan 'AKP İstanbul Milletvekili' diye anılmadı zamanında, azıcık saygılı olmayı öğrenmekte fayda var" dedi.

"ANLAMIYORSANIZ GELİP BURADA GARİP LAFLAR ETMEYİN"

Hiç kimsenin milletin mukaddesatına saygısızlık yapmadığını vurgulayan Günaydın, Anayasa'nın 25'inci maddesinde güvence altına alınan düşünce ve kanaat özgürlüğüne işaret ederek, "Anlamıyorsanız gelip de burada hiç olmazsa garip laflar etmeyin." ifadelerini kullandı.

Tartışmaya dahil olan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da milletvekilinin ifadelerinde bir eksiklik bulunmadığını belirterek, Özgür Özel için "Manisa milletvekili" nitelendirmesinde de sorun olmadığını savundu.

Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, "Espri ile hakareti, tahkiri birbirinden ayırt etmek gerekir. Bu milletin inancıyla, örf ve adetiyle, bütün kutsallarıyla hiç kimse hakaret edemez, tahkir ve tezyif edemez. Soytarılıkla sahne almak fikir özgürlüğü kapsamında olmaz. Esprinin, şakanın yeri farklıdır. Milletin değerlerine yönelik tahkir ve hakaret ise farklıdır." diye konuştu.

"MİLLETİN DEĞERLERİNE SAYGI GÖSTERME KONUSUNDA EN SON DERS VERECEK PARTİ AKP'DİR"

Akbaşoğlu'nun ardından söz alan CHP'li Günaydın, AKP Grup Başkanvekili'ne şöyle yanıt verdi:

"Milletin değerlerine saygı gösterme konusunda en son insanlara ders verecek partinin adı AK Parti'dir. Çünkü yıllarca bu değerlerin istismar edilmesi üzerinden siyaset yaptınız, insanları kutuplaştırdınız."

Stand-up gösterisinin "soytarılık" olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren Günaydın, "İfade özgürlüğü ile stand-upı soytarılık olarak tanımlayan bir insanla fikir tartışması yapmanın bir anlamı olmadığını ifade edelim." dedi.

Günaydın, "Özgür Özel beğenseniz de beğenmeseniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki olarak grup başkanıdır, milletin gönlündeki de lideridir. Sizin milletin gönlündeki yerinizi öğrenmek istiyorsanız sokağa çıkmanız yeterli olacaktır. Şu turuncu koltuklardan kalkın da bir sokağa çıkın." değerlendirmesini yaptı.

OTORUMA ARA VERİLDİ

Akbaşoğlu ise AKP'nin kutuplaştırma siyaseti izlemediğini savunarak, "Tam tersine kutuplaştırmayı ortadan kaldırıcı, kucaklaşmayı, normalleşmeyi ortaya koyan siyaset ürettik. AK Parti normalleşmenin, kucaklaşmanın, hizmet ve eser siyasetinin adıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bingöl, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime 10 dakika ara verdi. (ANKA)