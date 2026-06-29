Bakan Gürlek'e 'Deniz Göktaş' sorusu: Hedef gösterme operasyonu ihbar mı kabul edildi?

Komedyen Deniz Göktaş’ın 4 gün içinde 5,8 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye'yi sallayan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada hedef alınan Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Emek Partisi (EMEP) milletvekilleri tarafından ise Göktaş’ın yaşadıkları Meclis gündemine taşındı. Bakan Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verilen önergede, "Söz konusu erişim engeli ve 'dini değerleri aşağılama' soruşturması iddialarına kaynaklık eden süreçte, sosyal medyadaki kimi linç odaklarının sanal platformlarda yürüttüğü hedef gösterme operasyonları resmi birer ihbar olarak mı kabul edilmiştir?" denildi.

Deniz Göktaş’ın büyük beğeni toplayan stand-up performansı "Ölü Deniz", YouTube'da yayınlanmasının hemen ardından Türkiye gündemine oturdu. Ancak kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan gösteri, sosyal medyada organize bir grubun hedef göstermesiyle karşı karşıya kaldı.

Gelişmeler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şovdaki bazı şakalar nedeniyle ünlü komedyen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi uyarınca "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı. Aynı zamanda gösteriden alınan bazı kesitlere "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle X (Twitter) platformunda erişim engeli getirildi.

"RESMİ KAHKAHA REHBERİ Mİ VAR?"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, sanatçıya yönelik engellemeleri bir soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle sunulan önergede, yargı sisteminin ve sansür mekanizmalarının işleyişi sert mizahi bir dille eleştirildi.

Bakan Gürlek’in yanıtlaması istemiyle verilen önerge şöyle:

- Bakanlığınızın suç, şüphe veya kamu düzeni değerlendirmelerinde kişilerin “ses tonu frekansı” (tiz/bas), “konuşma ritmi”, “sahne enerjisi” veya "seyirciyle bağ kurma düzeyi" gibi kriterler kullanılmakta mıdır?

- "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde millî güvenliği tehdit eden unsur tam olarak nedir: Şakanın yapılması mı, şakanın anlaşılması mı, yoksa halkın şaka aracılığıyla memleketin halini fark etmesi midir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dijital mecralarda neleri izleyip nelere gülebileceğine, hangi şakalara "güvenli" şekilde reaksiyon verebileceğine dair bakanlığınızca hazırlanan bir "Resmi Kahkaha ve İroni Rehberi" bulunmakta mıdır, yoksa yayınlamayı düşünüyor musunuz?

- Söz konusu erişim engeli ve "dini değerleri aşağılama" soruşturması iddialarına kaynaklık eden süreçte, sosyal medyadaki kimi linç odaklarının sanal platformlarda yürüttüğü hedef gösterme operasyonları resmi birer ihbar olarak mı kabul edilmiştir?

- Adalet Bakanlığı, adli süreçleri başlatmak için sosyal medyadaki kimi organize trol ağlarının "rahatsızlık" beyanlarını mı esas almaktadır?