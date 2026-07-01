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Halk TV Spor Amedspor'la şampiyon olduğu gibi yollandı: Teşekkür edip vedayı açıkladılar

Amedspor'la şampiyon olduğu gibi yollandı: Teşekkür edip vedayı açıkladılar

Amedspor, 2 sezondur takımda forma giyen Sinan Kurt'la yollarını ayırdığını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'la şampiyon olduğu gibi yollandı: Teşekkür edip vedayı açıkladılar

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da gelecek sezon için kadro planlaması devam ediyor. Besnik Hasi'nin talepleri doğrultusunda kadrosunu şekillendiren Diyarbakır ekibinde flaş bir ayrılık gerçekleşti.

"KULÜBÜMÜZE VERDİĞİ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Amedspor'dan konuya dair yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha Sinan Kurt'la yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teşekkürler Sinan. Futbolcumuz Sinan Kurt'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Amedspor'la şampiyon olduğu gibi yollandı: Teşekkür edip vedayı açıkladılar - Resim : 1

62 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Son iki sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen Sinan Kurt, Amedspor'da toplam 62 maçta görev yaptı, bir gol kaydetti. Sinan Kurt, Amedspor'la sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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