Sıcaklık "biraz" azalacak sonra şakır şakır yağacak: Meteoroloji açıkladı
Sıcaklık değerlerindeki artış bu yazın en sıcak günlerini yaşattı. Meteoroloji batıdan başlayarak "biraz" azalacak dereceleri açıkladı. Kademeli olarak yaşanacak düşüşten sonra şakır şakır yağmur yağacak. Türkiye'yi ferah bir hafta sonu bekliyor.
Kavurucu sıcaklarla geçen günlerin ardından hava durumu raporunu güncelleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden serinletecek tahmin geldi. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinden başlayarak hafta sonundan itibaren "biraz" azalacağı belirtilirken, Pazar günü yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı açıklandı.
METEOROLOJİ AÇIKLADI
Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK "BİRAZ" AZALACAK SONRA ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK
Meteoroloji'nin 2-8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak "biraz" düşecek.
Sıcaklıklardaki kademeli düşüşle birlikte yurdun geniş kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre cuma gününden itibaren Marmara ve Karadeniz'de etkisini artıracak yağışlar, cumartesi ve pazar günü İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in büyük bölümüne yayılacak.
Pazartesi günü yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürmesi beklenirken, salı ve çarşamba günleri ise yağışların büyük ölçüde kuzeydoğu kesimlere çekileceği öngörülüyor.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BARTIN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, batısı batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.