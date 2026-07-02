Sıcaklık "biraz" azalacak sonra şakır şakır yağacak: Meteoroloji açıkladı

Kavurucu sıcaklarla geçen günlerin ardından hava durumu raporunu güncelleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden serinletecek tahmin geldi. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinden başlayarak hafta sonundan itibaren "biraz" azalacağı belirtilirken, Pazar günü yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı açıklandı.

METEOROLOJİ AÇIKLADI

Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK "BİRAZ" AZALACAK SONRA ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK

Meteoroloji'nin 2-8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak "biraz" düşecek.

Sıcaklıklardaki kademeli düşüşle birlikte yurdun geniş kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre cuma gününden itibaren Marmara ve Karadeniz'de etkisini artıracak yağışlar, cumartesi ve pazar günü İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in büyük bölümüne yayılacak.

Pazartesi günü yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürmesi beklenirken, salı ve çarşamba günleri ise yağışların büyük ölçüde kuzeydoğu kesimlere çekileceği öngörülüyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, batısı batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.