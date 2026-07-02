İstanbul'u nem bombası bekliyor: AKOM tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul'da yüksek nem oranı ve hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken, hafta sonu için uyarı yapıldı. Haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cumartesi günü yağışlı havayla birlikte yoğun nem oranının etkili olması bekleniyor.

BUGÜN NEM ORANI %85'E KADAR ÇIKIYOR!

Öğle saatlerinde termometreler 31°C'yi gösterirken, akşam 25°C ve gece saatlerinde sıcaklığın 22°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Gün içinde nem oranının %40 ile %85 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek nem, hissedilen sıcaklığı çok daha fazla artırarak İstanbullulara zor anlar yaşatacak.

Poyrazdan sert esen rüzgarın hızının 10-35 km/s arasında değiştiği, deniz suyu sıcaklığının ise 23°C olduğu bildirildi.

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT

AKOM'un "DİKKAT" başlığıyla yayınladığı rapora göre, halihazırda mevsim normalleri üzerinde seyreden ve 30-32 °C aralığında olan hava sıcaklıkları hafta sonu itibarıyla değişiyor.

Cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla sıcaklıkların 28 °C civarına, yani mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor. Cumartesi günü metrekareye 5-12 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

YAĞMUR YAĞINCA NEDEN NEM YÜKSELİR?

Yağmur yağdığında nemin yükselmesinin temel nedeni, düşen yağmur suyunun ve ıslanan yüzeylerin (toprak, asfalt, bitkiler) güneşin etkisiyle veya ortam ısısıyla hızla buharlaşmasıdır. Ayrıca yağışla birlikte hava sıcaklığı genellikle düşer ve sıcaklık düştükçe havanın taşıyabileceği maksimum nem oranı azalır.