Fenerbahçe'de olay ayrılık: Aziz Yıldırım duyar duymaz takıma geri aldı
Ahmet Ercanlar'ın oğlu Aren Ercanlar'ın Fenerbahçe altyapısından yollanması olay oldu. Kararın Barış Göktürk nedeniyle alındığı iddia edilse de yalanlama geldi. Öte yandan olaya el atan Aziz Yıldırım, Aren'i takıma geri aldı.
Gazeteci Ahmet Ercanlar'ın Fenerbahçe altyapısında oynayan oğlu Aren Ercanlar'la yollar ayrıldı. Bu kararın Ahmet Ercanlar ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk arasındaki gerginlik nedeniyle alındığı öne sürüldü.
BARIŞ GÖKTÜRK İDDİALARI YALANLADI
Öte yandan Barış Göktürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti. Göktürk, ayrılık kararının kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığı ifade etti.
AZİZ YILDIRIM GERİ ALDI
Taraflar arasındaki gerginlik devam ederken olaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım el attı. Yıldırım, Ahmet Ercanlar'ı arayarak gerekli talimatları vereceğini belirtti.
Yıldırım'la yaptığı görüşmeyi anlatan Ahmet Ercanlar, "Başkan Aziz Yıldırım aradı. 'Çocuğuna yapılandan haberim yoktu. Benim çocuklara olan hassasiyetimi biliyorsun. Bu yapılanları tasvip etmiyorum. Oğlunu Fenerbahçe'ye geri alıyorum' dedi. Fenerbahçe Başkanı'na yakışan budur. Bu konunun Aziz Başkan'ın bilgisi dışında olduğunu tahmin ediyordum. Hassasiyeti için kendisine teşekkür ederim" dedi.