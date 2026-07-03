Son dakika | Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba yolsuzluk soruşturması kapsamında hesabına yüksek tutarda para girişi gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANININ ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

İKTİDAR MEDYASININ DA HEDEFİNDE

Özel ile beraber hakkında sık sık fezlekeler hazırlanan Veli Ağbaba bir süredir iktidar medyasının da hedefinde. CHP'li belediyelere operasyonlarda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "1 milyon euro' iddialarını net şekilde yalanlayan Ağbaba, Böcek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

AKRABASI DEDİKLERİ İSİMLE ARALARINDA SOĞUKLUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Böcek'in iddiası iktidar medyasının manşetlerini süslerken aradan geçen birkaç gün içinde bu defa Böcek'in bu parayı alan kişinin Veli Ağbaba'nın kuzeninin aldığını söylemişti. Ancak CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer, parayı aldığı iddia edilen kişinin 2018-2024 yılları arasında kendi danışmanlığını yaptığını, Veli Ağbaba ile akrabalağının olmadığını ve Ağbaba ile arasında soğukluk olduğunu söylemişti.