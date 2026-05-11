CHP'li Veli Ağbaba'dan Gökhan Böcek'in '1 milyon euro' iddiasına suç duyurusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında iddialarda bulunmuştu.

Gökhan Böcek “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Ağbaba’nın kendisini aradığını ve babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini ve parayı bir aracı üzerinden teslim ettiğini iddia etmişti.

AĞBABA'DAN SUÇ DUYURUSU

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Veli Ağbaba'nın iddiaları reddettiğini ve Gökhan Böcek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Aytunç Erkin, Ağbaba'nın “Gökhan Böcek’le bir saniyelik kaydım yok” dediğini ifade etti.

Erkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ağbaba’nın suç duyurusunda, Böcek’in '1 milyon Euro’yu sırt çantasında taşıdım' iddiasına yanıt vereceği ve o kadar nakit paranın hacim ve ağırlık itibarıyla standart bir sırt çantasında taşınmasının fiziksel olarak olağan dışı ve hayatın olağan akışına aykırı olacağını söyleyeceği bilgisine ulaştım.

Yine Ağbaba’nın böyle bir ağırlık ve hacimdeki paranın havalimanı güvenlik noktalarından, X-ray cihazlarından geçirilerek hiçbir dikkat çekmeden uçağa alınmasını da sorgulayacağı ifade edildi.

Yine Gökhan Böcek’in itiraflarında '(Genel Merkez’de) Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba’yı aradı. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim' iddiasının da 'kurgu' olduğuna dikkat çekileceği, bu sırt çantasının genel merkezde tamamen ilgisiz ve rastgele bir kişi tarafından teslim alınmasının 'senaryo' olduğuna vurgu yapılacağı belirtildi. Suç duyurusunda, Gökhan Böcek’in telefon kayıtlarının, HTS baz kayıtlarının da isteneceği ifade edildi."