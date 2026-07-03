Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var
2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa Milli Takımı'nda sadece 3 Fransız asıllı futbolcu bulunuyor. Futbolcuların çoğunluğunun kökeni Afrika ülkelerine dayanıyor.
2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden gösterilen Fransa Milli Takımı'nı iskeletini Afrika asıllı futbolcular oluşturuyor. Fransa Milli Takımı'nda sadece 3 Fransız asıllı futbolcu bulunuyor.
Fransa Milli Takımı'nın golcüsü Kylian Mbappe'nin babası Kamerunlu bir futbol antrenörü. Annesi ise Cezayirli. Kendisi 1998 Paris doğumlu. Aurelien Tchouameni de Kamerun asıllı.
Fenerbahçe'de de forma giyen Ngolo Kante ile birlikte Ibrahime Konate ve Ousmane Dembele'nin kökleri Mali'den.
Kongo asıllı futbolcular ise Brice Samba ve Jean Philippe Mateta.
Ryan Cherki ve Maghnes Akliouche Cezayir asıllı.
Bradley Barcola'nın kökleri Togo'ya uzanıyor. Michael Olise Nijerya asıllı.
Jules Kounde Benin, Dayot Upamecano Bissau Gineli.
Manu Kone ile Desire Doue Fildişi Sahilleri asıllı.
Hernandez kardeşler İspanya asıllı. Malo Gusto Warren Emery Martinikli. Maxence Lacroix ve Marcus Thuram Guadeloupe asıllı. Mike Maignan Fransız Guyanası'ndan.
William Saliba'nın kökleri Lübnan'a uzanıyor.
Kadrodaki Fransız kökenli futbolcular ise Adrien Rabiot, Robin Risser ve Lucas Digne.