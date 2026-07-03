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Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var

2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa Milli Takımı'nda sadece 3 Fransız asıllı futbolcu bulunuyor. Futbolcuların çoğunluğunun kökeni Afrika ülkelerine dayanıyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 1
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2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden gösterilen Fransa Milli Takımı'nı iskeletini Afrika asıllı futbolcular oluşturuyor. Fransa Milli Takımı'nda sadece 3 Fransız asıllı futbolcu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 2
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Fransa Milli Takımı'nın golcüsü Kylian Mbappe'nin babası Kamerunlu bir futbol antrenörü. Annesi ise Cezayirli. Kendisi 1998 Paris doğumlu. Aurelien Tchouameni de Kamerun asıllı.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 3
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Fenerbahçe'de de forma giyen Ngolo Kante ile birlikte Ibrahime Konate ve Ousmane Dembele'nin kökleri Mali'den.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 4
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Kongo asıllı futbolcular ise Brice Samba ve Jean Philippe Mateta.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 5
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Ryan Cherki ve Maghnes Akliouche Cezayir asıllı.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 6
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Bradley Barcola'nın kökleri Togo'ya uzanıyor. Michael Olise Nijerya asıllı.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 7
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Jules Kounde Benin, Dayot Upamecano Bissau Gineli.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 8
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Manu Kone ile Desire Doue Fildişi Sahilleri asıllı.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 9
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Hernandez kardeşler İspanya asıllı. Malo Gusto Warren Emery Martinikli. Maxence Lacroix ve Marcus Thuram Guadeloupe asıllı. Mike Maignan Fransız Guyanası'ndan.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 10
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William Saliba'nın kökleri Lübnan'a uzanıyor.

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var - Fotoğraf: 11
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Kadrodaki Fransız kökenli futbolcular ise Adrien Rabiot, Robin Risser ve Lucas Digne.

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