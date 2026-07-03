Halk TV Spor Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var

Fransa Milli Takımı oyuncularının kökleri hangi ülkelerden : Sadece 3 Fransız asıllı var 2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa Milli Takımı'nda sadece 3 Fransız asıllı futbolcu bulunuyor. Futbolcuların çoğunluğunun kökeni Afrika ülkelerine dayanıyor.

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