Türkiye'nin dev mağazası konkordato ilan etti

Türkiye genelinde 11 şubesiyle faaliyetlerini sürdüren bebek ürünleri zinciri BabyMall adına mahkemeden geçici konkordato kararı çıkarıldı. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, BabyMall markasını bünyesinde barındıran Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanıdı.

MAHKEMEDEN KONKORDATO KARARI

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği bu karar neticesinde, şirket aleyhine yürütülmekte olan icra takipleri resmi olarak durduruldu. Ayrıca söz konusu 3 aylık mühlet zarfında markaya ve sahibine yönelik yeni bir icra takibi başlatılması da hukuken engellenmiş oldu.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, firmanın mali yapısının detaylıca incelenmesi ve tüm konkordato sürecinin yasalara uygun biçimde denetlenmesi maksadıyla üç kişilik bir komiser heyeti atadı.

Bu kapsamda hukukçu Sinan Yazıcı, mali müşavir Naci Alkan ve işletmeci Turan Erol geçici konkordato komiseri sıfatıyla görevlendirildi. İlan edilen mahkeme kararına göre, şirketin bu geçici süreç içerisinde gerçekleştireceği tüm işlemler, konkordato komiserleri kurulunun onayına tabi olacak.

ÇEKLERE "KONKORDATO TEDBİRİ" ŞERHİ İŞLENECEK

Yargı makamının aldığı kararın teknik detaylarına göre, geçici mühletin ilanından sonra bankaya ibraz edilen ancak karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" ibaresi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek.

Bunun yanı sıra, şirketin rehinli alacakları için yasal takip başlatılabilecek ancak geçici mühlet süresi boyunca bu rehinli malların satış işlemi yapılamayacak.