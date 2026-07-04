Tam 73 kilo vermişti: Işın Karaca'nın son paylaşımı görenleri şaşırttı!
73 kilo vererek 130 kilodan 57 kiloya düşen Işın Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.
Türk sanat müziğinin sevilen ismi Işın Karaca 53 yaşında olmasına rağmen son dönemlerde magazin manşetlerine fit görünüm ile yansıyor.
Ünlü şarkıcının yaşadığı ani değişim sevenlerini de hayrete düşürmüştü. Hızlı bir şekilde sahneye geri dönen sanatçı peş peşe yaptığı paylaşımlarla yeniden dikkatleri üzerine topladı.
Eyvallah, Uyanış, Her Şey Aşktan gibi parçalarıyla tanınan ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü sanatçının yaşadığı hızlı değişim dikkat çekti. Yeni görünümüyle adeta bambaşka bir kimliğe bürünen sanatçı bu yaz da konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
Tüp mide ameliyatı geçiren Karaca’nın yeni görünümü son günlerde en az sahne performansları kadar konuşuluyor. Geçmişteki görüntüsünden eser kalmayan ünlü sanatçı 130 kilodan 57 kiloya kadar düşmüştü. Yeni görünümüyle sanatçının imaj değişikliği de beğeni topladı. Son paylaşımlarıyla sosyal medyada yeniden Trend Topic listesine giren sanatçının eşiyle paylaştığı kare yoğun ilgi gördü.
Kilo vermeden önce kıyafet seçimlerinde genellikle siyah renk ağırlıklı seçimler yapan sanatçının şimdilerde rengarenk kombinlerle sahne alması da sosyal medya paylaşımlarına yansıyan detaylardan biri. Işın Karaca’nın yeni stili de fit görünümü kadar dikkat çekiyor.
Sanatçının son olarak ınstagram üzerinden yaptığı paylaşımda sportif bir gönüm tercih etmesi hayranları tarafından 'sadeliğe dönüş' olarak yorumlandı.