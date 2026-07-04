Tam 73 kilo vermişti: Işın Karaca'nın son paylaşımı görenleri şaşırttı!

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Eyvallah, Uyanış, Her Şey Aşktan gibi parçalarıyla tanınan ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü sanatçının yaşadığı hızlı değişim dikkat çekti. Yeni görünümüyle adeta bambaşka bir kimliğe bürünen sanatçı bu yaz da konserlerine hız kesmeden devam ediyor.