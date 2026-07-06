Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu: Nereden nereye!

Bir zamanların transfer rekortmeni olan Cenk Tosun'un yeni takımı "Nereden nereye" dedirtti.

Cenk Tosun'un 2014'te Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a geçişi yılın transferi olarak yorumlanmıştı.

Siyah beyazlı takımın formasını 4 sezon giydi. Attığı gollerle Avrupa'nın da dikkatini çekti. 2017'de rekor ücrete İngiltere'ninç Everton takımına geçti. Bonservisi için Beşiktaş'a 22 milyon euro ödendi.

Everton'da sakatlıklar nedeniyle şansı yaver gitmedi. Cyrstal Palace'a, sonra da Beşiktaş'a kiralandı. Ardından da bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a imza attı.

Beşiktaş'ta 2 sezon oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyince kendisine talip olan Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'de ilk 11 şansı bulamadı ve geçen sezonu Kasımpaşa'da geçirdi.

CENK TOSUN'UN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Süper Lig'de forma giyen, İngiltere Premier Lig'de de oynayan Cenk Tosun'un yeni adresi "Nereden nereye" dedirtti.

35 yaşındaki oyuncu bu kez küme düştü. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cenk Tosun, TFF 1. Lig takımı Fatih Karagümrük'le anlaştı.

Cenk Tosun'un Fatih Karagümrük'le kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı da belirtildi.