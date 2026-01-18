Kasımpaşa'da yeni transferler forma giydi: Ancak istenen sonuç alınamadı

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Antalyaspor berabere kaldı. Yeni transferlerden İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay maça ilk 11’de başlarken Cenk Tosun sonradan dahil oldu.