Kasımpaşa'da yeni transferler forma giydi: Ancak istenen sonuç alınamadı
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Antalyaspor berabere kaldı. Yeni transferlerden İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay maça ilk 11’de başlarken Cenk Tosun sonradan dahil oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER FORMAYI GİYDİ

Yeni transferlerden İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay maça ilk 11’de başlarken Cenk Tosun sonradan dahil oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Antalyaspor, 14. sırada yer aldı. Aynı puandaki Kasımpaşa ise 15. sırada bulunuyor.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Günler kala karar açıklandıUEFA'dan Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Günler kala karar açıklandı

DETAYLAR

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson (Dk. 62 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay, Ben Ouanes (Dk. 88 Cenk Tosun), Diabate (Dk. 81 Fall), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 62 Gueye)

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Soner Dikmen (Dk. 59 Safuri), Abdülkadir Ömür (Dk. 23 Ballet), Saric (Dk. 88 Boli), Storm (Dk. 58 Samet Karakoç), Van de Streek

Sarı kartlar: Dk. 4 Baldursson, Dk. 38 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 48 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor)




Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

