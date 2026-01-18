UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Günler kala karar açıklandı

Astn Villa'yı konuk edecek Fenerbahçe'ye güzel haber geldi. Jhon Duran'ın cezasını UEFA Disiplin Kurulu'na taşıyan Fenerbahçe haklı bulundu.

Fenerbahçe’nin Ferencvaros’a karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında ceza alan Jhon Duran hakkında karar çıktı.

CEZA KALKTI

Kararı, UEFA Disiplin Kurulu’na taşıyan Fenerbahçe yönetimine, güzel haber geldi. UEFA, Jhon Duran’a verilen cezanın kaldırılmasına hükmetti.

692954d67417390292e3155b.webp

SAHAYA ÇIKABİLECEK

Jhon Duran, Fenerbahçe’nin Aston Villa’yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkabilecek.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Aston Villa mücadelesi 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.

PUAN DURUMU

İlk 6 haftada 15 puan toplayan Aston Villa, 3. sırada yer alıyor. 11 puandaki Fenerbahçe ise 12. sırada bulunuyor.

