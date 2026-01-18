Fenerbahçe'nin Kante transferinde pürüz çıktı: Yapılan hata pahalıya patladı

N'golo Kante ile anlaşan Fenerbahçe henüz Al İttihad'ı ikna edemedi. Serdar Ali Çelikler, Ertan Torunoğulları'nın açıklamalarının Arap kulübünü kızdırdığını söyledi.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad’da forma giyen N’Golo Kante’yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Arap Yarımadası’na giden Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, N’Golo Kante ile anlaşmaya vardı. Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı maçından sonra yaptığı açıklamada N’Golo Kante’yi alacaklarını duyurdu.

15 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYORLAR

Ancak Arapların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan N’Golo Kante için 15 milyon euro talep etmesi işleri karıştırdı. Al İttihad’ın geri adım atmadığı kaydedilirken Serdar Ali Çelikler’den tepki geldi.

“ALACAĞIZ AÇIKLAMASI EKSTRA MALİYET YÜKLEDİ”

Neo Spor Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, “İttihad, 'Kardeşim siz bizim kontratlı oyuncumuzu aldık nasıl diyorsunuz' demiş. Alazazlar, Ai editleri maalesef Kante transferinde Fenerbahçe'ye yüklenecek maliyetin bir kısmı Ertan Bey'in diğeri Devin'indir bu Pr'lar yüzünden” dedi.

