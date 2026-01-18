Mahfi Eğilmez Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesini açıkladı

Mahfi Eğilmez Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesini açıkladı
Yayınlanma:
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe Medicana'nın Zeren Spor mağlubiyeti üzerine bir paylaşımda bulundu. Eğilmez, başantrenör Marcello Abbondanza ile yolların ayrılması gerektiğini vurguladı

Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Zeren Spor’u konuk eden Fenerbahçe Medicana sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de kadroya alınmadı: Takımdan ayrılıyorFenerbahçe'de kadroya alınmadı: Takımdan ayrılıyor

MAHFİ EĞİLMEZ YAPILMASI GEREKENLERİ AÇIKLADI

Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan sarı-lacivertlilerde moraller bozulurken ilginç bir çıkış geldi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe’nin mağlubiyeti üzerine bir paylaşımda bulundu.

eren.jpg

Mahfi Eğilmez, başantrenör Marcello Abbondanza ile yolların ayrılması gerektiğini vurguladı. Mahfi Eğilmez’in paylaşımı şu şekilde:

  • Fenerbahçe yönetimine açık mektup. Bu mektubu birkaç haftadır yazıcaktım hep erteledim. Ama son maçı da izleyince daha fazla ertelemeyip yazmaya karar verdim. Fenerbahçe Medicana maalesef iyi durumda değil. Bunun birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum:
  • (1) Antrenör bu takımı yönetemiyor. Zamanında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış olması yeterli bir referans değil.
  • (2) Oyuncular, özellikle savunmada yanlış yerlerde duruyorlar ve bloğu aşan topların çoğu sayıya dönüşüyor. Antrenör aylardır bu durumu görmüyor, düzeltemiyor.
  • (3) Bu yıl yapılan transferlerden Orro ve Hande dışındakiler takım için gerekli transferler değildi. Ana Cristina'yı ve Arina'yı yedekleyecek iyi bir smaçör (Uzelac gibi) alınması lazımdı. Takımın asıl ihtiyacı iyi savunma yapacak bir oyuncu daha almaktı. Savunmaları çok güçlü olan bir Uzakdoğulu libero almak akıllıca olurdu. Takımın ligde ve Avrupa'da bir şeyler yapması isteniyorsa ilk aşamada antrenörle hiç zaman geçirmeden vedalaşmak gerekiyor. Aksi takdirde geçen sezon gibi hayal kırıklıkları yaşamak kaçınılmaz olacak.
  • Saygılarımla

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Spor
Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık'ta tarihi başarı
Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık'ta tarihi başarı
Fenerbahçe'de kadroya alınmadı: Takımdan ayrılıyor
Fenerbahçe'de kadroya alınmadı: Takımdan ayrılıyor