Mahfi Eğilmez Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesini açıkladı
Yayınlanma:
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe Medicana'nın Zeren Spor mağlubiyeti üzerine bir paylaşımda bulundu. Eğilmez, başantrenör Marcello Abbondanza ile yolların ayrılması gerektiğini vurguladı
Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Zeren Spor’u konuk eden Fenerbahçe Medicana sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.
MAHFİ EĞİLMEZ YAPILMASI GEREKENLERİ AÇIKLADI
Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan sarı-lacivertlilerde moraller bozulurken ilginç bir çıkış geldi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe’nin mağlubiyeti üzerine bir paylaşımda bulundu.
Mahfi Eğilmez, başantrenör Marcello Abbondanza ile yolların ayrılması gerektiğini vurguladı. Mahfi Eğilmez’in paylaşımı şu şekilde:
- Fenerbahçe yönetimine açık mektup. Bu mektubu birkaç haftadır yazıcaktım hep erteledim. Ama son maçı da izleyince daha fazla ertelemeyip yazmaya karar verdim. Fenerbahçe Medicana maalesef iyi durumda değil. Bunun birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum:
- (1) Antrenör bu takımı yönetemiyor. Zamanında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış olması yeterli bir referans değil.
- (2) Oyuncular, özellikle savunmada yanlış yerlerde duruyorlar ve bloğu aşan topların çoğu sayıya dönüşüyor. Antrenör aylardır bu durumu görmüyor, düzeltemiyor.
- (3) Bu yıl yapılan transferlerden Orro ve Hande dışındakiler takım için gerekli transferler değildi. Ana Cristina'yı ve Arina'yı yedekleyecek iyi bir smaçör (Uzelac gibi) alınması lazımdı. Takımın asıl ihtiyacı iyi savunma yapacak bir oyuncu daha almaktı. Savunmaları çok güçlü olan bir Uzakdoğulu libero almak akıllıca olurdu. Takımın ligde ve Avrupa'da bir şeyler yapması isteniyorsa ilk aşamada antrenörle hiç zaman geçirmeden vedalaşmak gerekiyor. Aksi takdirde geçen sezon gibi hayal kırıklıkları yaşamak kaçınılmaz olacak.
- Saygılarımla