Fenerbahçe'de kadroya alınmadı: Takımdan ayrılıyor

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Alanya’ya giden sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski kamp kadrosuna alınmadı.

RENNES İLE ANLAŞTI

Foot Mercato’da yer alan habere göre; Polonyalı futbolcu, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER TAMAMLANIYOR

Kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. Rennes’in 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro bonus karşılığında transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtiliyor.

26 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Sebastian Szymanski, bin 179 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 2 asist kaydetti.