Fenerbahçe'de kadroya alınmadı: Takımdan ayrılıyor

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oluyor.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Alanya’ya giden sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski kamp kadrosuna alınmadı.

RENNES İLE ANLAŞTI

Foot Mercato’da yer alan habere göre; Polonyalı futbolcu, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER TAMAMLANIYOR

Kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. Rennes’in 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro bonus karşılığında transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtiliyor.

Ahmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilirAhmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir

26 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Sebastian Szymanski, bin 179 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

