Ahmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Süper Kupa’da alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve Gaziantep FK karşısında yaşanan puan kaybı camiada moral bozukluğuna sebep oldu.

Galatasaray alarm vermeye başladı: Beraberliğin asıl mesajını açıkladı

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDULAR

Taraftarlar, Dursun Özbek yönetimini ve teknik direktör Okan Buruk’u istifaya çağırırken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

“OKAN BURUK 5 GÜN İÇİNDE GÖREVİ BIRAKABİLİR”

Sky Spor Youtube kanalındaki ilk yayınında konuşan Ahmet Çakar, Okan Buruk’un görevi bırakabileceğini iddia etti.

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Benim görüşüm şu ki bu gece kartlar yeniden dağıtılıyor Türk futbolunda. Şu anda Alanya'da bir grup var. Hepsi ellerini ovuşturuyor. Sadettin Saran'dan Tedesco'suna. Efendim Skriniar’ından Duran'a kadar… Galiba bu sene o sene imajı çıktı. İddia ediyorum. Okan Buruk 5 gün içinde görevi bırakabilir.