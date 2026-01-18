Ahmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir

Ahmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'ın Gaziantep FK beraberliğine dair konuşan Ahmet Çakar ilginç bir iddiada bulundu. Çakar, Okan Buruk'un 5 gün içerisinde görevi bırakabileceğini açıkladı.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Süper Kupa’da alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve Gaziantep FK karşısında yaşanan puan kaybı camiada moral bozukluğuna sebep oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDULAR

Taraftarlar, Dursun Özbek yönetimini ve teknik direktör Okan Buruk’u istifaya çağırırken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

sdssa.jpg

“OKAN BURUK 5 GÜN İÇİNDE GÖREVİ BIRAKABİLİR”

Sky Spor Youtube kanalındaki ilk yayınında konuşan Ahmet Çakar, Okan Buruk’un görevi bırakabileceğini iddia etti.

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Benim görüşüm şu ki bu gece kartlar yeniden dağıtılıyor Türk futbolunda. Şu anda Alanya'da bir grup var. Hepsi ellerini ovuşturuyor. Sadettin Saran'dan Tedesco'suna. Efendim Skriniar’ından Duran'a kadar… Galiba bu sene o sene imajı çıktı. İddia ediyorum. Okan Buruk 5 gün içinde görevi bırakabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

