Dursun Özbek'in telefonu susmuyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor. İtalya basınında adı giderek daha sık geçen deneyimli savunmacı için Inter'in İstanbul'da görüşme talep ettiği bildirildi. Başkan Dursun Özbek'in telefonu yıldız oyuncu için çalıyor.

COMO'NUN TEKLİFİ "KOMİK" BULUNDU

İtalyan ekiplerinden Como'nun 20 milyon euroluk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı yetersiz bularak "komik" olarak nitelendirdi. Galatasaray'ın Sanchez için 35 milyon Euro'nun altına inmeme kararı aldığı öğrenildi.

INTER DEVREYE GİRDİ

Como'nun teklifinin ardından İtalya basınında Inter haberleri hız kazandı. Dünya Kupası'nda Sanchez'in performansını yakından takip eden İtalya devi, 30 yaşındaki stoper için İstanbul'da bir görüşme talebinde bulunduğu belirtildi. Inter'in devreye girmesi, Sanchez transferini bambaşka bir boyuta taşıdı.

45 MAÇLIK SEZON, 2 GOL

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta forma giyen Sanchez, 2 golle de katkı sağladı. Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 16'ya ulaşan tecrübeli stoper, turnuvadaki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da artırdı.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

Sarı - Kırmızılı yönetimin Sanchez'i kadroda tutma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Ancak Inter gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden gelecek ciddi tekliflerin de dikkate alınacağı ifade edildi. Sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.