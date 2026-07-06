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Halk TV Spor Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti

Milli takımın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Gizem Örge'nin "Gizemli" hikayesi. Ağabeyi Hakan Örge anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 1
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Gizem Örge adını bilmeyen yok. Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin savunma bakanı o. Milli oyuncu başarı basamaklarının en üstünde artık.

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 2
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Ama Gizem Örge'nin başarısı kolay gelmemiş. Ağabeyi Hakan Örge anlattı. Ordu Hayat Gazetesi'nin haberine göre Hakan Örge, A Para programında her şeyi açıkladı.

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 3
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İşte ağabeyinin ağzından Gizem Örge'nin hayat yolunda döndüğü önemli virajlar ve hikayesi.

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 4
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"Kardeşim son derece hırslı bir voleybolcudur. Başarısı uzun ve zorlu bir sürecin sonunda geldi."

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 5
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"Gizem'in kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Zaten bu başarıya ulaşması hiç de kolay olmadı."

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 6
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"Ankara'da yaşıyorduk. 14 yaşındayken Ankara'dan Bursa'ya gitti. Nilüfer Belediyesi takımına transfer oldu."

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 7
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"Bu karar aile için hiç de kolay olmadı. Kardeşimi yalnız bırakmamak için onunla birlikte Bursa'ya gittim."

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 8
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"Bursa'da yabancılık çekmesin, kendini evinde hissetsin diye evimizdeki halıyı bile götürdüm. Spor tesisindeki odasına serdim."

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 9
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"Kız çocuklarının umudu ailesidir. Engelli anne ve babamız büyük fedakarlık gösterdi."

Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti - Fotoğraf: 10
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"Mücadeleci bir ruhu vardır. Gizem'e 'Yapamazsın' deyin yeter."

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