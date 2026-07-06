Gizem Örge'nin "Gizemli" hiyakesi: Daha 14'ündeydi halıyla gitti
Milli takımın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Gizem Örge'nin "Gizemli" hikayesi. Ağabeyi Hakan Örge anlattı.
Gizem Örge adını bilmeyen yok. Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin savunma bakanı o. Milli oyuncu başarı basamaklarının en üstünde artık.
Ama Gizem Örge'nin başarısı kolay gelmemiş. Ağabeyi Hakan Örge anlattı. Ordu Hayat Gazetesi'nin haberine göre Hakan Örge, A Para programında her şeyi açıkladı.
İşte ağabeyinin ağzından Gizem Örge'nin hayat yolunda döndüğü önemli virajlar ve hikayesi.
"Kardeşim son derece hırslı bir voleybolcudur. Başarısı uzun ve zorlu bir sürecin sonunda geldi."
"Gizem'in kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Zaten bu başarıya ulaşması hiç de kolay olmadı."
"Ankara'da yaşıyorduk. 14 yaşındayken Ankara'dan Bursa'ya gitti. Nilüfer Belediyesi takımına transfer oldu."
"Bu karar aile için hiç de kolay olmadı. Kardeşimi yalnız bırakmamak için onunla birlikte Bursa'ya gittim."
"Bursa'da yabancılık çekmesin, kendini evinde hissetsin diye evimizdeki halıyı bile götürdüm. Spor tesisindeki odasına serdim."
"Kız çocuklarının umudu ailesidir. Engelli anne ve babamız büyük fedakarlık gösterdi."
"Mücadeleci bir ruhu vardır. Gizem'e 'Yapamazsın' deyin yeter."