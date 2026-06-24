Klima hasta eder mi? Sıcaktan kaçarken sakın buna yakalanmayın

Yaz aylarında yoğunlaşan sıcak hava dalgaları insan vücudunu ciddi şekilde zorluyor. Vatandaşlar evlerinde, binalarda ve araçlarında klimaları tam güç çalıştırmayı tercih ediyor. Ancak kontrolsüz kullanım nedeniyle yaşanan ani sıcaklık değişimleri vücutta termal şok etkisi yaratıyor.

Clinical and Translational Allergy dergisinde 2018 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre dış ortam ile klimalı alan arasındaki sıcaklık farkı büyüdükçe solunum yolu tahrişi riski artıyor. Özellikle hassas ve kırılgan bünyeye sahip kişiler bu durumdan çok daha fazla etkileniyor.

DÖRT DERECE SINIRI

Uzmanlar dışarıdaki hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştığında klimaların 18 dereceye getirilmesini büyük bir risk olarak görüyor. Vücudun strese girmemesi için iç ve dış mekan arasındaki sıcaklık farkının en fazla 4 ila 5 derece ile sınırlandırılması gerekiyor. Ayrıca dışarıdaki hava 26 derecenin altına düştüğünde klimanın hiç kullanılmaması öneriliyor.

Klimanın yaydığı soğuk ve kuru hava burun ile boğazdaki savunma mekanizmalarını zayıflatıyor. Bu durum virüslerin vücuda girişini doğrudan kolaylaştırıyor. Yaşanan ani sıcaklık geçişleri baş ağrısı ve boyun tutulması gibi rahatsızlıkları anında tetikliyor.

ÖLÜMCÜL BAKTERİ RİSKİ

Klimaların temizliği ve periyodik bakımı da sağlık açısından kritik önem taşıyor. Yetersiz bakım nedeniyle cihazların içerisinde zamanla küf, bakteri, toz ve alerjenler birikiyor. Bu zararlı mikroorganizmalar cihaz çalıştırıldığında havaya salınarak solunum yoluyla vücuda alınıyor.

Bakımsız sistemlerde çoğalan Legionella bakterileri ise klima kullanımında en büyük tehlike. Bu bakteri akciğere ulaşmadığında sadece hafif grip benzeri semptomlara neden oluyor ve kendiliğinden iyileşiyor. Ancak akciğer formuna dönüşüp Lejyoner hastalığına yol açtığında ölümcül akut böbrek yetmezliği yaratabiliyor.

FAYDALARI DAHA FAZLA

Tüm bu olumsuz etkilere rağmen klimalar sıcak hava dalgalarında kırılgan bireyleri korumak adına büyük fayda sağlıyor. Cihazların bakımı iyi yapıldığı sürece sağlığa olumlu katkısının risklerinden çok daha fazla olduğu kabul ediliyor.

Doğru kullanım teknikleri ile hem serinlemek hem de sağlıklı kalmak mümkün oluyor.