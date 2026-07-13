Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Butlan ihraçlarını istemişti: 9 CHP'li milletvekilinin dosyası ağustosa kaldı

Butlan ihraçlarını istemişti: 9 CHP'li milletvekilinin dosyası ağustosa kaldı

CHP'de mutlak butlan yönetiminin ihracını istediği aralarında Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos'ta görüşüleceği belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Butlan ihraçlarını istemişti: 9 CHP'li milletvekilinin dosyası ağustosa kaldı
Son Güncelleme:

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısı sona erdi. Toplantıda mutlak butlan yönetiminin ihracını istediği CHP'li 9 milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos'ta görüşülmesi yönünde karar alındı.

BUTLANIN İHRACINI İSTEDİĞİ 9 VEKİLİN DOSYASI İÇİN TARİH VERİLDİ

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" YDK'ya sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu'nun planını yine iktidar medyası yazdı: Kendisini desteklemeyen herkesi görevden alacakKılıçdaroğlu'nun planını yine iktidar medyası yazdı: Kendisini desteklemeyen herkesi görevden alacak

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sı, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Butlan yönetiminin ihracını talep ettiği milletvekilleri şöyle:

  • CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
  • Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
  • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  • İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
  • Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro