Butlan ihraçlarını istemişti: 9 CHP'li milletvekilinin dosyası ağustosa kaldı
CHP'de mutlak butlan yönetiminin ihracını istediği aralarında Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos'ta görüşüleceği belirtildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısı sona erdi. Toplantıda mutlak butlan yönetiminin ihracını istediği CHP'li 9 milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos'ta görüşülmesi yönünde karar alındı.
BUTLANIN İHRACINI İSTEDİĞİ 9 VEKİLİN DOSYASI İÇİN TARİH VERİLDİ
Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" YDK'ya sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sı, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.
Butlan yönetiminin ihracını talep ettiği milletvekilleri şöyle:
- CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi