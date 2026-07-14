Kiracıya müjde ev sahibine kara haber: Yargıtay emsal kararı verdi

Yargıtay, kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan kira uyuşmazlığına ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Kararda, hukuki dayanak olmadan tahsil edildiği ileri sürülen fazla kira bedellerinin kiracı tarafından geri istenebileceği belirtildi.

KİRACIYA MÜJDE EV SAHİBİNE KARA HABER: YARGITAY EMSAL KARARI VERDİ



BirGün'ün haberine göre kiracı, 3 Ağustos 2022'de kiraladığı taşınmazın kira bedelini her ayın 15'inde ev sahibinin eşinin hesabına yatırdı. Ancak süreçte sürekli tahliye ve elektriğin kesileceği yönünde tehditlerle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Kiracı, Ağustos 2024'te kiranın ödenmediği iddiasıyla hakkında icra takibi başlatıldığını, ev sahibinin eşinin ise "kiraya veren değilim" diyerek hesabına yatırılan paraları iade etmek istediğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti. İcra takibi nedeniyle fazladan 9 bin 822 lira ödeme yaptığını ileri süren kiracı, bu tutarın kendisine iade edilmesini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi ise kiracının ödemeyi, ödeme emri tebliğ edilmeden ve hakkında kesinleşmiş bir icra takibi bulunmadan yaptığını belirterek davayı reddetti. Mahkeme ayrıca kiracının ev sahibine 18 bin lira vekâlet ücreti ödemesine karar verdi.

İlk Derece Mahkemesi'nin kararını Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay'a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığın kesinleşmiş bir icra takibi kapsamında cebri icra tehdidi altında yapılan ödemenin geri alınmasına ilişkin olmadığını, kira ilişkisi kapsamında hukuki sebep olmaksızın fazla tahsil edildiği iddia edilen kira bedellerinin iadesine yönelik olduğunu değerlendirdi.

Bu gerekçeyle Adalet Bakanlığı'nın başvurusu haklı bulunurken, İlk Derece Mahkemesi'nin kararının kanun yararına bozulmasına hükmedildi.

Yargıtay ayrıca mahkemenin hükmettiği vekâlet ücretinin de karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verdi. Böylece dosyada hem fazla kira bedellerinin iadesi talebine ilişkin değerlendirme hem de vekâlet ücretine ilişkin hüküm yönünden emsal niteliğinde bir karar verilmiş oldu.