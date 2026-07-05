Gürsel Tekin'e CHP'li gençlerden büyük şok: Kayyumlar gidecek biz kalacağız

CHP'ye "mutlak butlan" kararının öncesinde İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Avcılar'da ekibiyle toplantı halindeyken protesto edildi.

Toplantının düzenlendiği binanın karşısına CHP'li gençler tarafından, seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in fotoğrafı ve "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" pankartı asıldı.

Ayrıca pankartı binaya asarak Gürsel Tekin'e "sürpriz" yapan CHP'li gençler, "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!" sloganı da attı.

PARTİLİ GENÇLERİ POLİSE İHBAR ETTİ

O anlara ait görüntüler CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Umut Baran Sonbahar tarafından paylaşılırken Halk TV'nin edindiği bilgilere göre Gürsel Tekin, kendisini protesto eden partili gençleri polise ihbar etti.

Tekin'in ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerince GBT kontrolleri yapılan gençler, ardından bölgeden uzaklaştırıldı.