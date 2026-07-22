Butlan yönetimini yeni parti telaşı sardı: İstifa eden üyelere mesaj gönderildi!

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından yüz binlerce CHP'li partisinden istifa ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaya göre, panik halinde Özgür Özel'e karşı harekete geçmek isteyen yönetimdeki CHP Genel Merkezi, istifa eden üyelerin telefonlarına peş peşe mesajlar göndermeye başladı.

Birçok kullanıcı, iki gündür e-Devlet üzerinden istifa ettiğini duyurmalarına rağmen CHP Genel Merkezi tarafından kendilerine mesaj gönderilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar mesajı "ikna çabası" olarak değerlendirirken, bazıları ise "taciz" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Merkezi’nden üyelere gönderilen ve büyük tepki çeken mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum. CHP'liyim ve atanmış değil seçilmiş CHP'lilerle yoluma devam ediyorum"

BAZI ÜYELER MESAJI "TACİZ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Mesajı alan vatandaşlar sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı. Kimi kullanıcılar "Öncelikle mesaj için CHP'ye teşekkür etmek istiyorum çünkü üyeliğimi iptal etmeyi unutmuşum hemen iptal ettim mesajınız sayesinde hatırladım sağ olun" diyerek durumu alaya alırken, bazıları ise "Üyelikten istifa ettim. Hâlâ neden taciz eder gibi mesaj gönderiyorsunuz? Lütfen artık CHP olarak bana mesaj göndermeyin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.