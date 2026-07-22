Özel'in yeni partisine geçmek için CHP ilçelerinin önünde istifa kuyruğu
CHP'de başlayan istifa dalgası hız kazandı. Partiden istifa edenlerin sayısının 220 bine ulaştığı belirtilirken, Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde yeni partiye katılmak isteyenlerin ilçe binalarında yoğunluk oluşturdu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son grup toplantısında yeni parti sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından CHP'deki istifa hareketi büyüyor.
Edinilen bilgilere göre, önceki gün yaklaşık bin 800 olarak açıklanan istifa sayısı, gün içinde artarak 220 bine ulaştı. Böylece 1 milyon 800 bini aşan CHP üye sayısının 1 milyon 600 binin altına düştüğü ifade edildi.
ÇANAKKALE'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yeni partiye geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte birçok il ve ilçede parti binalarında yoğunluk yaşandı. Kanal17'nin paylaştığı habere göre Çanakkale'de ilçe başkanlıkları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
YENİMAHALLE'DE ÜYELİK KARTLARI KIRILDI ÜYELİKLER SONLANDIRILDI
Ankara'da da CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nda üyelik kartlarını teslim ederek partiden ayrılanların sayısının gün boyunca arttığı da sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi