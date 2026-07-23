Gülistan Doku'nun annesinden yürek yakan çağrı: "Oğlun ne yaptı, kocan ne yaptı anlat"

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

‘SEN DE BİR ANNESİN, OĞLUN NE YAPTI, KOCAN NE YAPTI ANLAT’

Tunceli Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, gözaltına alınan tutuklu eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’e seslenerek, “Öncelikle Başsavcı Ebru Cansu’ya çok teşekkür ediyorum. Adalet Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu dosyaya el atan herkese çok teşekkür ederim. Kızım onların dediğini yapsaydı, şimdi yanımda olacaktı. Kızım bir bedel verdi. Kızım o pisliği kabul etmedi, kafasına sıktılar. Ben kızımın mezarını, kemiklerini istiyorum. Bir daha Gülistanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Sen de bir annesin. Allah için, ne gördüysen savcı hanıma anlat. Oğlun ne yaptı, kocan ne yaptı anlat” dedi.

‘BİZ BU DOSYANIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ’

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ise dosyanın çözüleceğine inandıklarını ifade ederek, “Duman ikinci gizli tanığımız, Duman da doğru olanı yaptı. Dışarıdakiler, ‘bize bir şey olmaz’ diyenler. Biliyorum, çok sayıda varsınız. Biliyorum, bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Bugüne kadar sustunuz. ‘Validir’ dediniz, korktunuz. ‘Ekmeğim gider’ dediniz, korktunuz. Tehdit edildiniz, korktunuz. Bu saatten sonra asıl bizden korkun. Gelin ‘ben pişmanım’ deyin, ‘Duman’ gibi, ‘Şubat’ gibi sizler de ne gördüyseniz anlatın. Başta Ebru Cansu başsavcım olmak üzere savcılarımız, ağabeylerimiz, ablalarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Biz bu dosyanın çözüleceğine inanıyoruz. En ufak şüphemiz yok” diye konuştu. (DHA)