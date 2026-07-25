Fenerbahçe resmen açıkladı: İmzalar atılıyor

Fenerbahçe Kulübü, yazılı bir açıklamada bulunarak imzaların atılacağı tarihi duyurdu.

Açıklamaya göre sarı lacivertlilerin kadın futbol takımı için sponsorluk anlaşmasının devam edileceği belirtildi.

İMZALAR PAZARTESİ ATILACAK

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle:

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe arsaVev olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşan Kadın Futbol Takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru arsaVev ile iş birliğimiz yeni sezonda da devam ediyor.

Üçüncü yılına giren sponsorluk anlaşmamız kapsamında, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımızın yeni dönem yapılanması ve arsaVev ile iş birliğimizin yeni döneminin kamuoyuyla paylaşılacağı imza töreni;

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ile Fenerbahçe Kadın Futbol İcra Kurulu Başkanı Sayın Bülent Öztürk'ün katılımlarıyla, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de basına açık olarak Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.