Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor UEFA Fenerbahçe maçı kararını açıkladı

UEFA Fenerbahçe maçı kararını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçına Belçikalı hakem Lothar D'hondt atandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Fenerbahçe maçı kararını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Gornik Zabrze-Fenerbahçe mücadelesinin hakemi belli oldu.

LOTHAR D'HONDT DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın açıklamasına göre Polonya'nın Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Belçikalı Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Belçika Futbol Federasyonundan Bert Verbeke olacak.

FENERBAHÇE EVİNDE AVANTAJI KAPTI

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan ilk maçta rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü mücadelenin 37. dakikasında Anderson Talisca kaydetti.

STURM GRAZ - HEARTS EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro