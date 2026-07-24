UEFA Fenerbahçe maçı kararını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Gornik Zabrze-Fenerbahçe mücadelesinin hakemi belli oldu.

LOTHAR D'HONDT DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın açıklamasına göre Polonya'nın Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Belçikalı Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Belçika Futbol Federasyonundan Bert Verbeke olacak.

FENERBAHÇE EVİNDE AVANTAJI KAPTI

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan ilk maçta rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü mücadelenin 37. dakikasında Anderson Talisca kaydetti.

STURM GRAZ - HEARTS EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.