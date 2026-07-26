Yasak dinlenmedi: İstanbul'da denize giren 1 kişi dalgalarda kayboldu

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve kuvvetli akıntı nedeniyle ilçe genelinde denize girmeyi yasakladı. Ancak Uzunkum Sahili'nde bir kişi güvenlik bariyerlerini aşarak denize girdi. Dalgalar arasında mahsur kalan kişiye Uzunkum Cankurtaran ekipleri, karadaki görevliler ve jet destekli ekiplerle müdahale edildi. Yapılan çalışmayla vatandaş güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

DENİZE GİREN 3 KİŞİDEN BİRİ KAYBOLDU

Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde ise denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Suda kaybolan 1 kişi için yapılan ihbar üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik ekipleri, dalgalar arasında kaybolan kişiye ulaşabilmek için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)