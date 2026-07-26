Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Edirne yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkış nedeni saptanamayan alevler, kısa süre içerisinde iş yerinin tamamını sardı.

RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Etkili olan rüzgarın da etkisiyle alevler, tesisin önünde toplanan atıklara da sıçrayarak tehlikenin boyutunu artırdı.

1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamladığı tesis yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.