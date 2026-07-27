Meteoroloji uyardı: Sıcaklık bir yandan artacak fırtına da etkili olacak
Meteoroloji, hafta sonu etkili olan yağışların ardından yeni hafta için hem sevindiren hem de uyardı. Sıcaklık bir yandan artacak bir yandan da hafta ortası itibarıyla fırtına da etkili olacak. Karadeniz ise yağış bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunda geçtiğimiz haftaki sıcaklık düşüşü ve sağanak yağış dalgasının ardından müjdeli haberi verdi. Ancak haftalık haritasında ise uyardı. Haftanın ilk gününden itibaren sıcaklık yurt genelinde artışa geçerek mevsim normalleri seviyesine çıkacak. Hafta ortasında ise kuvvetli fırtına yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alacak. Karadeniz ise boylu boyunca sağanak yağış alacak.
SICAKLIK BİR YANDAN ARTACAK
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde yükselişini sürdürecek ve mevsim normalleri civarında seyredecek.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde hafta boyunca güneşli ve az bulutlu hava etkili olacak.
Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 38, Adana, Antalya ve Denizli'de 37, İzmir ve Muğla'da 36, İstanbul'da 29, Ankara'da 26 derece olarak tahmin ediliyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
METEOROLOJİ UYARDI: FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre salı gününden itibaren özellikle kuzey kesimlerde yağış alanları genişleyecek.
Çarşamba günü Marmara'nın batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklenirken, Karadeniz kuşağında gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağı öngörülüyor.
Perşembe ve cuma günlerinde de Karadeniz'in doğusunda yağışlar devam edecek. Hafta sonuna doğru ise yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde yeniden az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.
Meteoroloji ayrıca denizlerde bugün için herhangi bir fırtına beklentisinin bulunmadığını bildirdi.
Rüzgarın Marmara'da güney ve güneydoğudan, Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Ege ile Akdeniz'de ise bölgelere göre farklı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.