Meteoroloji uyardı: Sıcaklık bir yandan artacak fırtına da etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunda geçtiğimiz haftaki sıcaklık düşüşü ve sağanak yağış dalgasının ardından müjdeli haberi verdi. Ancak haftalık haritasında ise uyardı. Haftanın ilk gününden itibaren sıcaklık yurt genelinde artışa geçerek mevsim normalleri seviyesine çıkacak. Hafta ortasında ise kuvvetli fırtına yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alacak. Karadeniz ise boylu boyunca sağanak yağış alacak.

SICAKLIK BİR YANDAN ARTACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde yükselişini sürdürecek ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde hafta boyunca güneşli ve az bulutlu hava etkili olacak.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 38, Adana, Antalya ve Denizli'de 37, İzmir ve Muğla'da 36, İstanbul'da 29, Ankara'da 26 derece olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

METEOROLOJİ UYARDI: FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre salı gününden itibaren özellikle kuzey kesimlerde yağış alanları genişleyecek.

Çarşamba günü Marmara'nın batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklenirken, Karadeniz kuşağında gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağı öngörülüyor.

Perşembe ve cuma günlerinde de Karadeniz'in doğusunda yağışlar devam edecek. Hafta sonuna doğru ise yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde yeniden az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Meteoroloji ayrıca denizlerde bugün için herhangi bir fırtına beklentisinin bulunmadığını bildirdi.

Rüzgarın Marmara'da güney ve güneydoğudan, Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Ege ile Akdeniz'de ise bölgelere göre farklı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.