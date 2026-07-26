Kritik meteorolojik uyarı: 35 ilde AFAD alarmı verildi!

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 35 il için meteorolojik uyarı yayımladı. Buna göre 13 il için "turuncu", 22 il için ise "sarı" kodlu uyarı verilirken, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

35 İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan Türkiye haritasını paylaştı.

Paylaşıma göre, Samsun, Sinop ve Ordu'nun da aralarında bulunduğu 13 il için "turuncu", Ankara, İstanbul ve Konya'nın da yer aldığı 22 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

AFAD, olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen önlem ve müdahale çalışmalarının, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde devam ettiğini bildirdi.

Meteorolojik uyarı verilen illerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapıldığı da açıklandı.

18 BİN 705 PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Açıklamada, meteorolojik uyarının yapıldığı illerde ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 bin 705 personelin ve 8 bin 696 aracın 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

514 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

AFAD, şu ana kadar 514 ihbarın alındığını ve tüm ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili ekipler tarafından müdahale edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm ihbarlara TAMP kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz." (AA)