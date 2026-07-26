İstanbul sıcaktan kavrulacak! AKOM gün gün açıkladı
İstanbul’da pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek yerel yağışların ardından hava hızla ısınması beklenirken salı günü sıcaklık 32 dereceye çıkacak. AKOM verilerine göre yeni haftada mega kentte yağış beklenmiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Temmuz 2026 Pazar günü için İstanbul genelindeki hava durumu verilerini ve önümüzdeki haftaya ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Bir süredir 16-18°C civarına kadar gerileyen sıcaklıkların, öğleden sonra hızla artarak yeniden 28-32°C aralığına yükselmesi bekleniyor.
GÜN İÇİNDE YAĞIŞ BÖLGEYİ TERK EDİYOR
Açıklanan verilere göre, İstanbul'da sabah saatlerinde 21°C ve güneşli bir hava etkili olurken, öğle saatlerinde sıcaklığın 27°C'ye yükselmesi ve yerel yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 1-3 kg arasında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde 25°C civarında seyredecek olan sıcaklık, gece saatlerinde ise 23°C'ye düşecek.
Rüzgarın lodostan hafif, zaman zaman orta kuvvette (5-25 km/saat) eseceği ve nem oranının %40 ile %80 arasında değişeceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.
SICAKLIKLAR YENİDEN 30 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK
AKOM'un yayımladığı uyarı notunda, serin ve yağışlı havanın pazar günü öğle saatleri itibarıyla bölgeyi terk edeceği belirtildi. Bir süredir 16-18°C civarına kadar gerileyen sıcaklıkların, öğleden sonra hızla artarak yeniden 28-32°C aralığına yükselmesi bekleniyor.
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da yeni haftada yağış görülmeyecek:
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık (Min: 23°C / Maks: 31°C)
28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık (Min: 23°C / Maks: 32°C)
29 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık (Min: 23°C / Maks: 31°C)
30 Temmuz Perşembe: Açık (Min: 23°C / Maks: 30°C)
31 Temmuz Cuma: Açık (Min: 23°C / Maks: 30°C)
1 Ağustos Cumartesi: Açık (Min: 23°C / Maks: 31°C)